Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
ЦПД: роспропаганда поширює чергову брехню про нібито "насильницьке вилучення дітей" українськими військовими

Кремль продовжує спроби дискредитувати військових ЗСУ.

Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширює чергові маніпуляції про нібито "насильницьке вилучення дітей" українськими військовими та фейки про "звірства київського режиму".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Особливо активно росіяни поширюють заяву так званого посла з особливих доручень мзс рф Родіона Мірошника, що українські військові начебто "витискають" населення з прифронтових територій, а також "вбивають та калічать неблагонадійних цивільних".

"Подібні заяви — типові для роспропаганди та є сумішшю спекуляцій, підміни понять і відвертої брехні. росія постійно намагається видати евакуацію дітей із зони бойових дій, що є вимушеною необхідністю, за "злочинне переселення людей". Подібні заяви часто доповнюються відвертою брехнею про "звірства ЗСУ проти цивільних", – ідеться у повідомленні.

У ЦПД наголошують, що метою поширення подібних наративів є дискредитація України та її Збройних Сил, виправдання продовження війни та відволікання уваги від численних доведених воєнних злочинів російських окупантів.

