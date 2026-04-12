ГоловнаСуспільствоВійна

З лінії фронту на Донеччині евакуювали 74 дитини, – ОВА

Росіяни продовжують обстрілювати райони Донеччини.

наслідки російського обстрілу
Фото: Вадим Філашкін

За минулу добу російські окупанти 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 353 людини, у тому числі 74 дитини.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі Покровського району унаслідок російських обстрілів поранено людину, пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, склади і гаражі.

У Слов'янську Краматорського району також поранено людину. У Краматорську поранено 11 людей, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю і 8 автівок. 

У Мирній Долині Олександрівської громади пошкоджено будинок і автівку. У Новодонецькій громаді пошкоджено 6 житлових будинків, адмінбудівлю і господарче приміщення. 

У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку.

У Різниківці Сіверської громади Бахмутського району пошкоджено будинок.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies