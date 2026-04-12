До лікарні звернулися пасажирка маршрутки, які постраждали через вчораній обстріл Херсона

У Херсоні пасажирка марштурки звернулася до лікарні через травми унаслідок вчорашнього обстрілу Корабельного району Херсона.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась пасажирка маршрутки, яку учора вдень росіяни атакували з дрона у Корабельному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що 55-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Наразі вона отримує медичну допомогу.