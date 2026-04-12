ГоловнаСуспільствоВійна

Російський безпілотник атакував медавтомобіль на Сумщині, є постраждалі

Постраждали троє медиків.

Російський безпілотник атакував медавтомобіль на Сумщині, є постраждалі
наслідки атаки ворожого дрона
Фото: Олег Григоров

На Сумщині російські окупанти атакували з дрона медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумщини. Постраждали троє медиків.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді. Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає", – ідеться у повідомленні.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.  

  • Учора у Шосткинському районі Сумської області неповнолітній підірвався на міні. У Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.
