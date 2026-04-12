Російський безпілотник атакував медавтомобіль на Сумщині, є постраждалі

На Сумщині російські окупанти атакували з дрона медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумщини. Постраждали троє медиків.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді. Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає", – ідеться у повідомленні.

Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.