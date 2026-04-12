Російський безпілотник атакував медавтомобіль на Сумщині, є постраждалі

На Сумщині російські окупанти атакували з дрона медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумщини. Постраждали троє медиків.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді. Постраждали троє медиків. Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає", – ідеться у повідомленні.
Ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру Сумської області.
- Учора у Шосткинському районі Сумської області неповнолітній підірвався на міні. У Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.