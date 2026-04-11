Загиблих та постраждалих немає.

У Дружківці на Донеччині рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці, спричинену ударом ворожого дрона. Про це повідомляє ДСНС.

Сьогодні ввечері окупанти атакували Дружківку. Внаслідок влучання FPV-дрона у п’ятиповерховий житловий будинок виникло масштабне займання: вогонь охопив балкони з 3-го по 5-ий поверхи та дві квартири.

Надзвичайники працювали на місці події під постійною загрозою повторного обстрілу. Попри небезпеку, підрозділам ДСНС вдалося оперативно приборкати стихію та ліквідувати пожежу на площі 130 кв. м.