У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з переговорами щодо врегулювання війни з РФ.
“Ми працюємо із партнерами, щоб далі рухатись в переговорах та в гарантуванні безпеки. Україна на зв’язку з американською стороною, на постійному зв’язку на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами”, – сказав Зеленський.
- Нещодавно видання The Guardian повідомило, що команда Трампа втрачає терпіння щодо України і прагне швидкого рішення у війні з РФ. Тим часом останні заяви трампа щодо НАТО та “не нашої” війни в Україні викликають у Києва сумніви щодо надійності американських гарантій безпеки. Водночас у Європі зростає занепокоєння, що Трамп, прагнучи зовнішньополітичного успіху напередодні проміжних виборів, може посилити тиск на Україну з вимогою поступитися територіями на Донбасі.
- Зі свого боку Зеленський заявив, що тиск на Україну може посилитися в найближчі місяці.