Глава держави зауважив, що Україна готує дуже активну роботу на найближчі тижні.

У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію з переговорами щодо врегулювання війни з РФ.

“Ми працюємо із партнерами, щоб далі рухатись в переговорах та в гарантуванні безпеки. Україна на зв’язку з американською стороною, на постійному зв’язку на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами”, – сказав Зеленський.