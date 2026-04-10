Мер Чернівців: «Якщо раніше фокус захисту був на електроенергії, тепер він змістився на постачання води та тепла»

Загроза для енергетики залишається і влітку, плюс ворог націлився ще й на водопостачання. Як до цього готуються прифронтові регіони, на прикладі Миколаївщини під час дискусійної панелі, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», розповідав очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім . Досвідом умовного «тилу» — Чернівців — поділився мер Роман Клічук.

Чернівці з початку повномасштабного вторгнення прийняли близько 40 тисяч переселенців (хоча й така сама кількість місцевих мешканців виїхала, зауважує мер Роман Клічук) та щонайменше 27 великих підприємств з прифронтових територій. Та цієї зими російські атаки не оминули й умовно тилові регіони та їхню критичну інфраструктуру.

Роман Клічук, мер Чернівців

«Я би не сказав, що ми щось різко змінили (у підготовці до захисту критичної інфраструктури і до наступної зими. — Ред.). Продовжуємо реалізовувати плани, які мали протягом 23-25 років. Якщо говорити про когенерацію, встановили чотири установки, є плани встановити ще пʼять.

Щодо реконструкції котелень, цього року ми спробували обʼєднати дві мережі, щоб, якщо якийсь приліт чи щось станеться з однією мережею, друга могла покрити два мікрорайони, і пошкоджений теж. У планах — закільцювати усі три. Коштує це дуже дорого, але протягом року ми це зробимо», — відзначив Роман Клічук.

Кошти на реалізацію цих планів, за його словами, шукають, «де тільки можна» — в місцевому бюджеті, у донорів, є співпраця з урядом. «Не відмовляємося від будь-якої допомоги», — каже мер Чернівців.



До того ж, додає Клічук, зараз з урядом обговорюється захист водозаборів і водопостачання, і якщо раніше фокус був на електроенергії, тепер він змістився саме на постачання води та тепла.

Також, за словами, мера Чернівців, в місті є програми з співфінансування енергонезалежності для будинків, які реалізуються через ОСББ чи ЖБК. Минулого року такими програмами скористалися 12 будинків. За перший місяць цього року — ще сім. І після цієї зими, впевнений очільник міста, таких кейсів з альтернативним енергозабезпеченням буде куди більше.

«Я впевнений, що наступний зимовий період буде ще важчим, але переконаний, що спільно з урядом, адміністраціями ми зробимо все можливе, щоб ми пройшли його легко і безболісно», — відзначає Клічук.



При цьому зауважує: успішна підготовка міста до зими і захисту критичної інфраструктури багато у чому залежить від співпраці мера та Голови військової адміністрації.

«Саме коли вони працюють в парі, а не воюють між собою. З сьогоднішнім (очільником ОВА. — Ред.) ми вже працюємо в парі, з попереднім — воювали. Якби цього голову адміністрації нам дали рік тому, я переконаний, що ми були б набагато більше готові до зими», — підвів риску мер Чернівців.