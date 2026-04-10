Підготовка до зими: визначили пріоритети відновлення та захисту української енергетики

Пройшло засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

За результатами засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці визначили пріоритети відновлення та захисту енергетики до наступної зими.

Про це у телеграмі написав перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

«Провели засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці з фокусом на підготовку до наступної зими. Оновили робочі групи», – розповів він і зазначив, що виокремили шість ключових напрямків:

ремонтна кампанія та відновлення роботи електростанцій;

будівництво захисту на об’єктах електроенергетичного комплексу;

відновлення об’єктів генеруючих потужностей та мережевого обладнання київського енерговузлу;

залучення гуманітарної допомоги від партнерів для розвитку енергетичних хабів;

розвиток когенерації;

моніторинг виконання рішень Штабу.

«Всі отримали чіткі цілі й плани їх виконання. Детально проаналізували графіки ремонтних робіт та поточний стан інфраструктури на об’єктах генерації», – додав Шмигаль.

У всіх дотичних служб та відомств ключове завдання –зробити все необхідне, аби якомога швидше відновити обладнання та потужності всюди, де це технічно можливо.

«Важливо забезпечити максимальну міцність, використовуючи зокрема інструменти децентралізації, встановлення додаткових потужностей, зокрема когенерації», – написав перший віцепрем’єр.