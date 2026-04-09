Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
ГоловнаПолітика

Зеленський: ЄС разом з Україною та ще низкою країн могли б створити військовий блок

Таким чином президент України прокоментував інформацію про ймовірний вихід США з НАТО.

Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що Європа має посилювати власну роль на тлі загроз виходу США з NATO, передає The Guardian

За його словами, ЄС разом з Україною, Великою Британією, Туреччиною та Норвегією могли б створити військовий блок, здатний стримувати Росію.

«Без України та Туреччини Європа не матиме армії, співмірної з російською. З Україною, Туреччиною, Норвегією і Британією ви контролюватимете безпеку на морях — і не на одному», — сказав він, додавши, що впевнений у майбутньому вступі України до ЄС.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies