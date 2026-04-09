Зеленський: ЄС разом з Україною та ще низкою країн могли б створити військовий блок

Президент України Володимир Зеленський у подкасті The Rest Is Politics заявив, що Європа має посилювати власну роль на тлі загроз виходу США з NATO, передає The Guardian.

За його словами, ЄС разом з Україною, Великою Британією, Туреччиною та Норвегією могли б створити військовий блок, здатний стримувати Росію.

«Без України та Туреччини Європа не матиме армії, співмірної з російською. З Україною, Туреччиною, Норвегією і Британією ви контролюватимете безпеку на морях — і не на одному», — сказав він, додавши, що впевнений у майбутньому вступі України до ЄС.