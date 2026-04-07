Перший з пакету МВФ: Рада підтримала законопроєкт про продовження військового збору на три роки після завершення війни

Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за продовження дії військового збору на три роки після завершення військового стану. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Законопроєкт представляв міністр фінансів Сергій Марченко, який вказав, що документ потрібен для виконання зобов'язань перед МВФ. Документ передбачає продовження військового збору у 5 % для фізичних осіб, для ФОП 1,2 і 4 груп – 10 % мінімальної зарплати (зараз це 865 грн), для ФОП 3 групи і юросіб – 1 % доходу.

"Прийняття зазначеного законопроєкту дозволить протягом трьох років, наступних за роком, в якому припинено або скасовано воєнний стан, залучити до державного бюджету України понад 10 млрд гривень", – сказав Марченко.

Він закликав підтримати цей законопроєкт, додавши, що є сподівання, що після ухвалення переговори з МВФ будуть успішними.

Документ передбачає створення в бюджеті спецфонду, куди буде надходити цей збір.

Законопроєкт визначили як невідкладний.

Податкові законопроєкти

10 березня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт про оподаткування продажів на електронних платформах, відомий також як “податок на OLX”. До другого читання в нього планували включити не лише цей податок, а й інші, на яких наполягали міжнародники: про ПДВ для ФОПів, новий військовий збір та скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро.

Провал голосувань спричинив заяви про ймовірну парламентську кризу, оскільки народні депутати не давали необхідної кількості голосів за законопроєкти, зокрема й ті, що створені у зв’язку з зобов’язаннями перед партнерами. Втім за документи, які подавали депутати, а не уряд, голосів не бракувало.

Після цього уряд взявся розробляти нове законодавство із необхідними для МВФ положеннями. Варіантів було декілька: розбити ці положення на різні проєкти або ж створити один – one big beautiful bill.

Учора податковий комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому два документи, про продовження військового стану і про “податок на OLX”. За основу із подальшим доопрацюванням рекомендували ухвалити законопроєкт про скасування пільгового ввезення посилок. Законопроєкт про ПДВ для ФОПів поки на розгляд не вносять.

Напередодні голосувань зустріч із фракцією “Слуга народу” провело керівництво Верховної Ради, прем’єрки Юлії Свириденко і голови Офісу президента Кирило Буданов. За даними джерел LB, голоси за проєкти про збереження військового збору після скасування воєнного стану на три роки та оподаткування онлайн-платформ наразі є.