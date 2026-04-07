ВР підтримала закон про «промисловий безвіз» для українських товарів

Верховна Рада ухвалила Закон, про «промисловий безвіз» для українських товарів. Йдеться про документ № 12221. За нього проголосували 278 депутатів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі Верховної Ради.

Зазначається, що документ гармонізує українську систему акредитації та технічного регулювання з вимогами ЄС. Це дозволить українським промисловим товарам легше потрапляти на ринки ЄС та сприятиме їхньому виробництву відповідно до європейських стандартів безпеки.

Прийняття цього Закону є важливим кроком на шляху до укладення Угоди про взаємне визнання результатів оцінки відповідності промислової продукції між Україною та Європейським Союзом (так званий «промисловий безвіз») та подальшої інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

Законопроєкт пропонує, зокрема, взаємне визнання акредитації, проведеної в Україні та ЄС. Україна визнаватиме результати акредитації, проведені органами країн ЄС, якщо вони успішно пройшли взаємне оцінювання. Якщо український виробник використовує стандарти країн ЄС, які ідентичні європейським гармонізованим стандартам, його продукція вважатиметься такою, що відповідає вимогам.

Також документ підвищує відповідальність бізнесу за достовірність інформації про товари і встановлює правила взаємодії з Єврокомісією та органами влади країн ЄС у межах Угоди АСАА. Крім цього передбачається збалансоване представництво всіх стейкхолдерів у Національному органі акредитації. Також визначаються умови для проведення транскордонної акредитації.

Очікується також створення нових робочих місць, що сприятиме зростанню доходів людей завдяки легшому доступу українських виробників до ринку ЄС.