Затриманому капітану судна «тіньового» флоту РФ повідомили про підозру

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Затриманий капітан судна "тіньового флоту"
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на капітана іноземного судна «тіньового» флоту РФ, яке затримали в Одесі у грудні 2025 року. Тоді він намагався вивезти з портового міста партію сталевих труб під прапором африканської країни.

Як пише пресслужба СБУ, під час розслідування встановили, що наприкінці 2024 року фігурант зайшов на підсанкційному танкері до морського порту в тимчасово окупованій Керчі.

Там на судно завантажили 2 тисячі тонн зрідженого нафтового газу, який призначався на експорт до третіх країн.До цього, у січні 2021 року, суховантаж нелегально вивіз з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до північної Африки.

Щоб обійти санкції під час транспортування товарів, капітан постійно змінював прапори, під якими вів судно, а також вимикав автоматичну систему ідентифікації (AIS).

Встановили, що капітаном «тіньового» танкера РФ є громадянин однієї з країн Близького Сходу. Під час затримання судна в Одесі на його борту знаходилось ще 16 членів екіпажу – всі громадяни близькосхідного регіону.

При обшуках на кораблі знайшли плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку із доказами незаконного заходу в порти тимчасово окупованого Криму.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому капітану про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Капітану загрожує до 5 років позбавлення волі.

﻿
