В Україні до 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який намагався пустити під укіс вантажний потяг Укрзалізниці

СБУ викрила російського агента у травні 2025 року на Київщині.

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засудили агента РФ, який намагався пустити під укіс вантажний потяг Укрзалізниці.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). СБУ викрила його у травні 2025 року на Київщині, коли він намагався пустити під укіс вантажний потяг.

За матеріалами справи, для вчинення диверсії агент виготовив саморобні пристрої, які мали спричинити сходження з колії рухомого складу Укрзалізниці.

Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його за місцем роботи у столичному регіоні України.

Завдання ворога виконував завербований російським ГРУ мешканець Чернігівщини, який працював майстром з ремонту та обслуговування ліфтів у Києві.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив, коли публікував прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування агент отримав завдання від куратора з РФ на вчинення диверсії для порушення транспортної логістики Сил оборони.

Знаряддя злочину він самостійно виготовив у власному гаражі. Потім зловмисник заклав їх у схованку на цвинтарі біля місця запланованої диверсії.

Згодом він дістав "приладдя" і встановив його на залізничних коліях. Співробітники СБУ задокументували його дії і завчасно демонтували вороже устаткування, а потім затримали агента.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон, з якого він координував свою підривну діяльність з куратором від ГРУ РФ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

