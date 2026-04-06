Російські окупанти атакували Золоту Балку на Херсонщині, є поранена

Російські окупанти атакували село Золота Балка у Херсонській області. Унаслідок обстрілу постраждала літня жінка.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські військові вдарили по Золотій Балці. Через ворожу атаку 83-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги", – ідеться у повідомленні.

Постраждала перебуває під наглядом медиків. Її стан – середнього ступеня тяжкості.