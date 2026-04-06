​На Донеччині затримали агента ФСБ, який коригував удари росіян по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного агента ФСБ Росії - зловмисник коригував повітряні атаки росіян по Краматорську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що чоловік відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем. Також агент мав виявити і передати росіянам координати ще одних потенційних цілей – логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ.

За матеріалами справи, вороже завдання виконував завербований місцевий безробітний. До уваги російської спецслужби він потрапив у чатах Телеграм-каналів з пошуку "легких заробітків" у жовтні 2025 року. Для збору інформації він обходив місцевість, а у разі виявлення військових об’єктів – позначав їхні геолокації на гугл-картах та зберігав відповідні скріншоти на особистому смартфоні.

Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов.

При обшуках у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.