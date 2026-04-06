Поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю у Дніпрі

У Дніпропетровській області у ході спецоперації поліцейські затримали підозрюваних у нападі на суддю. Про це повідомили у Національній поліції.

Напад стався 13 березня близько 17:00 у Соборному районі Дніпра. Коли жінка вийшла з авто, на неї напали троє чоловіків, після чого поїхали з місця злочину на автомобілі. Унаслідок нападу жінка отримала тілесні ушкодження.

Для розкриття злочину правоохоронці провели комплекс оперативних і слідчих заходів, унаслідок яких затримали осіб, причетних до нападу на суддю.

Поліцейські з’ясували, що напад був пов’язаний з професійною діяльністю потерпілої. Згодом на території Дніпропетровської та Кіровоградської областей відбулися 38 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів.

Унаслідок масштабної спецоперації правоохоронці затримали осіб, причетних до злочину. Це чоловіки віком від 33 до 36 років.

Наразі затриманим повідомили про підозру ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину та його замовників.