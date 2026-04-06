Минулого тижня РФ запустила по Україні понад 2800 дронів, майже 1350 КАБів і більш ніж 40 ракет

Упродовж минулого тижня Росія випустила по території України понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів.

Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський.

А у ніч на 6 квітня росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів, і близько 80 із них були «шахеди». У деяких областях удари тривають.

«І це лише частина того, що наші люди проходять щодня», – зазначив глава держави.

Він нагадав, що вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами, пошкодили житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють, щоб відновити постачання електрики.

Станом на ранок відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – їй було лише два роки. Відомо про шістнадцять поранених. Одинадцять з них госпіталізовані, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає року.

Поранено двох людей і на Харківщині.

Були удари по енергетиці в Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпровській областях.

«Зараз усім партнерам потрібно разом посилювати захист неба, щоб відсоток збиттів дронів та ракет щоразу ставав вищим. Це щоденна робота всіх, а не лише України, бо постачаннями й підтримкою нас, спільною роботою партнери допомагають і собі. Росія не збирається зупинятись. Дякую всім, хто це розуміє і вкладається в наш спільний захист», – додав президент.