Суспільство / Війна

За минулу добу Росія обстріляла 26 населених пунктів Сумської області

До медиків звернулися 12 людей, які постраждали від обстрілів 3 і 4 квітня.

Фото: unn.ua

За минулу добу росіяни 95 разів обстріляли 26 населених пунктів у 13 громадах Сумської області.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

До медиків закладів звернулися 6 дітей із Сумської громади, які постраждали унаслідок атаки БпЛА 4 квітня і 6 дорослих із Шосткинської громади – після удару КАБами 3 квітня.

Пошкодження:

  • Шосткинська громада – зруйнований будинок, пошкоджені житлові та адмінбудівлі, авто, інфраструктура;
  • Свеська, Березівська, Есманьська громади – зруйновані приватні будинки;
  • Зноб-Новгородська громада – житлові будинки, господарчі споруди;
  • Сумська громада – багатоквартирний будинок, авто;
  • Великописарівська громада – приватний будинок;
  • Ворожбянська громада – автомобіль.

Повітряна тривога тривала 18 годин 7 хвилин.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies