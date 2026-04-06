За минулу добу Росія обстріляла 26 населених пунктів Сумської області

До медиків закладів звернулися 6 дітей із Сумської громади, які постраждали унаслідок атаки БпЛА 4 квітня і 6 дорослих із Шосткинської громади – після удару КАБами 3 квітня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За минулу добу росіяни 95 разів обстріляли 26 населених пунктів у 13 громадах Сумської області.

До медиків звернулися 12 людей, які постраждали від обстрілів 3 і 4 квітня.

