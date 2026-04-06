За минулу добу Росія обстріляла 26 населених пунктів Сумської області

За минулу добу росіяни 95 разів обстріляли 26 населених пунктів у 13 громадах Сумської області.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
До медиків закладів звернулися 6 дітей із Сумської громади, які постраждали унаслідок атаки БпЛА 4 квітня і 6 дорослих із Шосткинської громади – після удару КАБами 3 квітня.
Пошкодження:
- Шосткинська громада – зруйнований будинок, пошкоджені житлові та адмінбудівлі, авто, інфраструктура;
- Свеська, Березівська, Есманьська громади – зруйновані приватні будинки;
- Зноб-Новгородська громада – житлові будинки, господарчі споруди;
- Сумська громада – багатоквартирний будинок, авто;
- Великописарівська громада – приватний будинок;
- Ворожбянська громада – автомобіль.
Повітряна тривога тривала 18 годин 7 хвилин.
- Упродовж 4 квітня російські окупанти здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 18 територіальних громадах Сумської області. Серед поранених 19 дітей та 18 дорослих.