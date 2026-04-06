Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Все погано, але надії немає
Генштаб: за добу на фронті відбулося 120 боїв

Сили оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

Український військовослужбовець
Фото: Генштаб

Розпочалася 1503-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник здійснив 72 авіаційні удари, скинувши 242 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8367 дронів–камікадзе та здійснив 3404 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка, Комишуваха, Новояковлевка Запорізької області; Розлив та Зорівка Херсонської області. 

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одне боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у напрямку Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував у напрямку Новоосинового, Новоплатонівки, Петропавлівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку противник двічі атакував, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку населених пунктів Копанки та Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія.

На Олександрівському напрямку противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Степового, Вербового, Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб. Також ворог втратив два танки, 10 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 1953 безпілотні літальні апарати, 259 одиниць автомобільної техніки.
