​Командувач Повітряних Сил вручив державні нагороди льотчикам F-16, які збивали російські ракети і безпілотники

На їх рахунку - левова частка збитих крилатих ракет та ударних БпЛА під час масованих атак ворога.

Анатолій Кривоножко вручає нагороду пілоту F-16
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко від імені президента України вручив високі державні нагороди льотчикам-винищувачам F-16.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що на рахунку цих пілотів - левова частка збитих крилатих ракет та ударних БпЛА під час масованих атак росіян. Також, завдячуючи професіоналізму українських пілотів, часто вдається досягати 100-відсоткового результату у перехопленні ворожих крилатих ракет. 

"Нині велике Християнське свято – Вербна неділя, і в цей день ми завдячуємо тим, хто щодня боронить українське небо, знищує ворожий металобрухт, проходить крізь надважкі випробування і наближає нашу Перемогу.Вербна неділя нагадує, що справжня віра – це вірність своїй землі і своєму народові.Наші захисники неба саме такі - сильні, віддані, щирі. Вони б’ють ворога і йдуть до омріяної Перемоги з вірою, любов’ю та незламним серцем", - йдеться в повідомленні.

Раніше, в березні, президент Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії.

Сили оборони України оперують від 30 до 36 бортами F-16, які передали Нідерланди, Данія та Норвегія. Три машини ми вже втратили. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ключові завдання F-16"

