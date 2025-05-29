Ключові завдання F-16

Нідерланди передали Україні останній з обіцяних бортів F-16 — він вирушив на базу до Бельгії для перельоту. Вкрай швидко в рамках військових контрактів: перша партія надійшла восени минулого року, вісім повних місяців.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces F-16 повертається з бойового вильоту, 6 травня 2025 року. Під крилами залишилася лише одна ракета, п’ять AIM-9 досягли своїх цілей. повертається з бойового вильоту, 6 травня 2025 року. Під крилами залишилася лише одна ракета, п’ятьдосягли своїх цілей.

Сили оборони України оперують від 30 до 36 бортами F-16, які передали Нідерланди, Данія та Норвегія. Три машини ми вже втратили.

Попереду ще 30 бельгійських. Першу партію мали передати ще минулого року, але затримали через терміни переходу на нові літаки.

F-16 виконують декілька ключових завдань.

Одна з них — відстріл крилатих ракет і «шахедів» гарматним вогнем і недорогими ракетами повітря — повітря попередніх поколінь, ресурс яких майже вичерпаний.

Якщо Москва каже, що може нескінченно закуповувати машкомплекти до «шахедів» у Ірані за валюту, закуповувати верстати в Китаї, Південній Кореї та на Заході через посередників, наймати робітників в Африці та Азії, то ми можемо збивати їх тими самими AIM-9, яких виготовили понад 100 тисяч штук.

Фото: navair.navy.mil AIM-9X Sidewinder. Ракета

Більшість із них не використовують на війні, а через відновлення ранніх партій і передачу нових виробів є добрі шанси знизити витрати ППО й дати час локалізувати європейські технології в самій Україні.

Щоправда, перехоплювати «шахеди» в повітрі досить складно: дається взнаки різниця швидкостей, важкі нічні вильоти, перешкодова ситуація, можлива детонація голів, начинених осколковими елементами (вже були втрати).

Але ризик дозволяє заощаджувати ракети, яких ми не виробляємо, дає час на перезарядку пускових і можливість не перевантажувати канали над сектором, тобто тактичну гнучкість під час відбиття ударів.

Попри заяви в медіа, що виготовлення ракет зростає, як і раніше, великі удари — раз на три тижні, Москва накопичує засоби нападу.

У зв'язці з вильотами F-16, зенітними дронами, постачанням модернізованої малої зенітної артилерії, з радарами та оптичними станціями з ЄС, засобами РЕБ, ми протистоятимемо хвилям баражувальних боєприпасів, кількість яких наростає щомісяця.

Попри кілька хвиль ударів по Єлабузі, вони теж розосереджуються, нарощують локалізацію, це працює в обидва боки.

Друга основна місія F-16 — прикриття пострадянських літаків, які несуть західні високоточні бомби.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ. Фронтовий винищувачПовітряних сил ЗСУ.

Су-27 і МіГ-29, які майже кустарним способом переробили в носії бомб, залишаються вразливими в момент набору висоти, застосування AASM Hammer або JDAM і відходу на гранично малу висоту, нижче за радари.

Сучасних засобів РЕБ вони не мають — природно, потрапити під вогонь ППО можна, як і отримати ракету з винищувача.

Тому крізь лаву цих паліативних «бомбардувальників» західні літаки ставлять перешкоди, вмикають станції самоприкриття і забезпечують удари роботою РЕБ.

Разом з прольотами декоїв і дронів приманок поки що виходить зберігати кістяк авіації проти найсильнішого супротивника (ОТРК, потужна ППО і далекі ракети, які перевершують за дальністю ураження передані нам, але поки що не можуть з гарантією подолати завісу західної електроніки).

Зрозуміло, ставлять F-16 високоточне і самі — десятки ударів за останній час, включаючи прикордонні переходи до РФ, позиції пілотів, пункти зв'язку та РЕБ ФСБ, пункти управління.

Технологічні цілі, які працюють на багато ланок, і їх ураження буде коштувати ворогу дорого не тільки в грошах.

У нас значно менше бомб, але вони точніші — це поки що не паритет, але Франція нарощує число Hammer з 800 до 1200, були передачі JDAM зі США, з Австралії та зі зберігання ЄС.

Втрати в повітрі через події, дружній вогонь, аварії шокувати не повинні — це норма під час бойових дій, як би дивно не звучало.

Фото: Вікі/U.S. Air Force AC-130 над нафтовими полями Кувейту у вогні під час операції «Буря в пустелі», 1991. Американські літаки-ганшипинад нафтовими полями Кувейту у вогні під час операції «Буря в пустелі», 1991.

Під час «Бурі в пустелі» та «Щита пустелі» втратили 21 з 70 машин через різні відмови обладнання і дружній вогонь. Навіть B-52 — упав в Індійський океан через відмову енергомережі на борту.

І це найбільша коаліція найбагатших країн світу — не Україна, яка спішно готувала наземні служби, перенавчала пілотів і отримувала техніку хоч і після капітальних ремонтів, але далеко не нову.

Головне, щоб вижили льотчики — машини на ринку є, наприклад, у Греції, арабських країнах. Захочемо купити — купимо.

Має минути той час, коли за роки війни ми не могли скласти детального плану переходу з пострадянських літаків і провести бюджетні слухання в Раді. Питання оборони — нині запорука виживання країни.

Те, що проти такого непростого, ресурсного, ідейного супротивника, як Москва, наша авіація продовжує функціонувати, підтримує піхоту ударами з повітря, а окупація навіть Донецької області — це питання дуже віддаленого майбутнього і ще сотень тисяч жертв агресора, по суті, є майже дивом.

Але за цим «дивом» величезна робота і коаліції на Заході, і Сил оборони України.