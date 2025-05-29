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Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України

Понтифік закликав разом молитися за мир.

Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Голова Римо-католицької церкви Папа Лев XIV на своїй сторінці у соцмережі X оприлюднив допис щодо масованих обстрілів росіянами українських міст.

Понтифік написав, що "народ України зазнав нових серйозних атак" і заявив, що молиться за усіх постраждалих - особливо дітей та їхні родини. 

Папа-американець також повторив заклик щодо завершення війни та висловив підтримку будь-яким ініціативам "діалогу та миру". Лев XIV закликав разом молитися "за мир в Україні та будь-яких інших місцях, де війна приносить страждання". 

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