На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія пропонує провести наступні переговори з Україною у Стамбулі 2 червня

Попередні переговори були 16 травня у Стамбулі.

Росія пропонує провести наступні переговори з Україною у Стамбулі 2 червня
Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Наступний раунд прямих переговорів між Україною та Росією може відбутись у Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова. 

Зазначається, що Росія запропонувала провести наступний раунд прямих переговорів 2 червня.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Негайної реакції України на цю пропозицію не було.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies