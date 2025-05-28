Росія пропонує провести наступні переговори з Україною у Стамбулі 2 червня

Попередні переговори були 16 травня у Стамбулі.

Наступний раунд прямих переговорів між Україною та Росією може відбутись у Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

Зазначається, що Росія запропонувала провести наступний раунд прямих переговорів 2 червня.

Негайної реакції України на цю пропозицію не було.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою російської делегації Володимиром Мединським після переговорів у Стамбулі.

Трамп заявив, що готовий сісти за стіл перемовин із Зеленським і Путіним. Президент США чекатиме два тижні, би дізнатися, чи прагне російський диктатор завершити війну.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.