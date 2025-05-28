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Зеленський: Україна готова до тристоронньої зустрічі лідерів зі США та Росією

З попередньою "технічною" зустріччю чи без неї.

Зеленський: Україна готова до тристоронньої зустрічі лідерів зі США та Росією
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.

За його словами, це може бути формат безпосередньої розмови з російським диктатором Путіним та президентом США Дональдом Трампом одночасно або ж дещо схоже на перемовини у Саудівській Аравії, коли американці виступали медіатором та окремо почергово зустрічалися з двома делегаціями. 

Зеленський підкреслив, що готовий "зустрічатися у будь-якому форматі" і йому "все одно, чи це буде двостороння чи тристороння зустріч". Президент також висловив готовність України до "технічної" зустрічі перед діалогом лідерів, яка може відбутися у Ватикані чи Швейцарії, але якщо вона не потрібна, то "можна без неї".

На його думку, посередництво необхідне, оскільки "є речі, які залежать не тільки від нас і не тільки від Росії". Йдеться про припинення вогню, яке "хтось повинен моніторити" - на цю роль підходять США, а також гарантії безпеки, які наразі декларували лише у Європейському Союзі - тож це логічно проговорювати з європейськими лідерами. 

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