Зеленський: Україна готова до тристоронньої зустрічі лідерів зі США та Росією

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами підтвердив готовність української сторони до проведення тристоронньої зустрічі "Україна - Росія - США" на рівні лідерів держав.

За його словами, це може бути формат безпосередньої розмови з російським диктатором Путіним та президентом США Дональдом Трампом одночасно або ж дещо схоже на перемовини у Саудівській Аравії, коли американці виступали медіатором та окремо почергово зустрічалися з двома делегаціями.

Зеленський підкреслив, що готовий "зустрічатися у будь-якому форматі" і йому "все одно, чи це буде двостороння чи тристороння зустріч". Президент також висловив готовність України до "технічної" зустрічі перед діалогом лідерів, яка може відбутися у Ватикані чи Швейцарії, але якщо вона не потрібна, то "можна без неї".

На його думку, посередництво необхідне, оскільки "є речі, які залежать не тільки від нас і не тільки від Росії". Йдеться про припинення вогню, яке "хтось повинен моніторити" - на цю роль підходять США, а також гарантії безпеки, які наразі декларували лише у Європейському Союзі - тож це логічно проговорювати з європейськими лідерами.