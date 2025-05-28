Зеленський: не чув від Німеччини жодних змін щодо використання далекобійної зброї

Більше інформації Зеленський зможе повідомити після зустрічі з Мерцем.

Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами в Києві 27 травня про ситуацію з дозволом НІмеччини на використання далекобійної зброї Україною.

“Ми в дуже хороших відносинах із новим канцлером Мерцем. Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що домовився з Мерцем про візит до Німеччини, коли прийде момент, і там проговорять ці моменти, зокрема про використання Україною далекобійної зброї вглиб території Росії.

“Я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі”, - підсумував президент України.