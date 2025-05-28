Зеленський: не чув від Німеччини жодних змін щодо використання далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами в Києві 27 травня про ситуацію з дозволом НІмеччини на використання далекобійної зброї Україною.
“Ми в дуже хороших відносинах із новим канцлером Мерцем. Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було такого довгого формату тет-а-тет”, - зазначив Зеленський.
Він додав, що домовився з Мерцем про візит до Німеччини, коли прийде момент, і там проговорять ці моменти, зокрема про використання Україною далекобійної зброї вглиб території Росії.
“Я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, про щось відповісти після зустрічі”, - підсумував президент України.
- Напередодні Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Великобританія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні.
- За словами Мерца, це означає, що Україна тепер може оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.
- Втім, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що у коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
- Після того Мерц пояснив, що не йдеться про нову постанову, оскільки дане рішення було прийнято ще кілька місяців тому.