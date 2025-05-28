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На Чернігівщині знайшли тіла двох потопельників

Обставини загибелі чоловіків встановлюють правоохоронці.

На Чернігівщині знайшли тіла двох потопельників

У Чернігівській області рятувальники вилучили тіла двох чоловіків, які загинули на водоймах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу села Риботин під час риболовлі в озері Харчиха потонув 69-річний чоловік. За допомогою човна надзвичайники доправили тіло загиблого на берег. 

У річці Десна біля села Путивськ рятувальники вилучили тіло 33-річного чоловіка, якого шукали ще з початку травня.

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Усі обставини загибелі встановлюють правоохоронці.

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