У Чернігівській області рятувальники вилучили тіла двох чоловіків, які загинули на водоймах, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Поблизу села Риботин під час риболовлі в озері Харчиха потонув 69-річний чоловік. За допомогою човна надзвичайники доправили тіло загиблого на берег.

У річці Десна біля села Путивськ рятувальники вилучили тіло 33-річного чоловіка, якого шукали ще з початку травня.

Усі обставини загибелі встановлюють правоохоронці.