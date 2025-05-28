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Міністерство єдності працюватиме над продовження тимчасового захисту українців в ЄС

В очільника відомства заплановані консультації у Брюсселі.

Міністерство єдності працюватиме над продовження тимчасового захисту українців в ЄС
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр національної єдності Олексій Чернишов на своїй сторінці у Facebook прокоментував чутки та повідомлення у ЗМІ щодо можливого припинення країнами Євросоюзу програми тимчасового захисту для українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну.

За словами урядовця, міністерство "продовжує уважно стежити за ситуацією" та "відстоює права кожного громадянина, який покинув дім через агресію Росії".

Чернишов повідомив, що наступного тижня у Брюсселі відбудеться низка консультацій за його участі щодо терміну дії тимчасового захисту. Позиція України полягає в тому, що цей статус має бути продовжений і зберігатися до настання довготривалого та стійкого миру - проте "не може тривати вічно". 

Згідно з чинними нормами, українці можуть отримати тимчасовий захист в країнах ЄС до 4 березня 2026 року.

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