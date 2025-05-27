Головне за вівторок, 27 травня: майже 170 боєзіткнень, ситуація навколо ЗАЕС

Бойові дії на Донеччині, 166 бойових зіткнень, ворожі обстріли, перевірки декларацій посадовців ТЦК та СП. Яким запам’ятається 1189-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 травня відбулося 166 бойових зіткнень.

Майже третина боєзіткнень від початку доби (53) сталася на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились також на Курському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 травня – в новині.

Сухопутні війська нагадують, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Зазначається, що останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

Докладніше – в новині.

Національне агентство з питань запобігання корупції з 2024 по 2025 рік розпочало повні перевірки 23 декларацій посадовців ТЦК та СП і виявило низку порушень.

Повністю перевірили 18 декларацій і виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, ознаки незаконного збагачення — на понад 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів — на понад 2,6 млн грн.

Більше інформації – в новині.

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, підозрювана у смерті 5-річного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу.

Її адвокати наполягають на зупинці провадження проти неї, повідомляє ZAXID.NET.

Батько померлого хлопчика вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності. За інформацією Віктора Пашника, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр.

Відповідно до закону, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме.

Нагадаємо, 13 січня 2024 року Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення молочних зубів під загальною анестезією. 17 грудня 2023 року за цим фактом було розпочато кримінальне провадження.

Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію.

New York Times зазначає, що це свідчить про намір Москви перезапустити та експлуатувати ЗАЕС, незважаючи на ризики та заклики вирішити питання статусу станції на мирних переговорах.

Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social написав, що Владімір Путін "грається з вогнем".

"Путін не усвідомлює, що якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганих речей, і я маю на увазі ДУЖЕ ПОГАНИХ. Він грається з вогнем", - написав Трамп.

Днями після низки ударів Росії по Україні Трамп заявив, що Путін "абсолютно збожеволів".

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