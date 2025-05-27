ДЕСС: дослідження щодо можливих зв’язків Київської митрополії УПЦ і РПЦ ще не завершили

Дослідження щодо можливих зв’язків (афілійованості) Київської митрополії УПЦ з забороненою в Україні релігійною організацією не завершене.
Таку заяву зробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.
«Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації ” та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена» і наразі не є завершеним», - зазначили в ДЕСС.
Служба наголосила, що поширена в медіапросторі інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності.
«Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС», - запевнили у відомстві.
- Раніше телеграм-канали поширили дописи про те, що Державна служба України з етнополітики та свободи совісті нібито Київську митрополію УПЦ афілійованою з МП за ознаками, передбаченими законом, а також надала припис про усунення ознак афілійованості.
- Ще у 2023 році Державна служба оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.
- Цього місяця стало відомо, що ДЕСС подаватиме в суд для ліквідації релігійних організацій, які не будуть виконувати припис про усунення ознак афілійованості із Російською православною церквою.
- Перед цим Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що під прикриттям “релігійної співпраці” РПЦ виконувати функції інструмента гібридного впливу, спрямованого на дестабілізацію ситуації в Україні.