ДЕСС: дослідження щодо можливих зв’язків Київської митрополії УПЦ і РПЦ ще не завершили

«Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС», - запевнили у відомстві.

Дослідження щодо можливих зв’язків (афілійованості) Київської митрополії УПЦ з забороненою в Україні релігійною організацією не завершене.

Таку заяву зробила Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

«Вказане дослідження розпочато 20 травня 2025 року. Воно триває у суворій відповідності до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації ” та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 543 «Про затвердження Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена» і наразі не є завершеним», - зазначили в ДЕСС.

Служба наголосила, що поширена в медіапросторі інформація щодо висновку, якого нібито дійшла дослідницька група, не відповідає дійсності.

«Інформація про завершення дослідження та його результати буде оприлюднена на офіційному сайті ДЕСС», - запевнили у відомстві.