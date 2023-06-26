ДЕСС оприлюднила лист-звернення до УПЦ (МП) із роз'ясненням, як показати розрив із російською церквою

Держслужба не дочекалася відповіді представників єпископату за підсумками зустрічі, яка відбулася ще в травні.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті оприлюднила лист до Української православної церкви (МП). У ньому виклала рекомендації про те, які дії з боку УПЦ могли б засвідчити про її вихід зі складу Російської Православної Церкви.

Про це йдеться на сайті ДЕСС.

Зустріч із цього приводу відбулася між представниками ДЕСС та членами єпископату УПЦ (МП) ще 31 травня. Останні просили Держслужбу надати письмові рекомендації і вона відправила їх наступного дня після зустрічі.

"Члени єпископату УПЦ обіцяли розглянути ці роз’яснення у двотижневий термін. Оскільки відповіді на лист ДЕСС не надійшла ані в двотижневий, ані в трьохтижневий термін, а також враховуючи значний інтерес до цього питання в релігійному середовищі, ДЕСС вважає за можливе оприлюднити лист, який був надісланий представникам УПЦ", - наголошують у Держслужбі.

Відомство підкреслило, що отримує "численні запити духовенства та представників монаших громад" з приводу травневої зустрічі. Вони стверджують, що "священноначалля не інформує їх про зміст цієї зустрічі, що породжує численні спекуляції на цій темі".

У ДЕСС додали, що учасники зустрічі-члени єпископату УПЦ, за їхніми словами, "діяли за благословенням предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія".

ДЕСС адресувала лист митрополиту Ніжинському і Прилуцькому Клименту та архієпископу Білогородському Сильвестру.

У переліку дій, які могли б засвідчити про вихід УПЦ (МП) зі складу Російської Православної Церкви, є такі:

оприлюднити офіційний документ органу церковної влади або особи (осіб), уповноважених говорити від імені УПЦ, про вихід УПЦ з усіма її єпархіями, синодальними установами, благочиннями, монастирями, духовними навчальними закладами, братствами, сестринствами, парафіями та місіями зі складу РПЦ;

архієреям та клірикам УПЦ, які входять до складу єпископату РПЦ, її Синоду, синодальних установ, комісій Міжсоборної присутності, надіслати заяви про вихід з них і оприлюднити ці заяви;

офіційно повідомити Помісні Православні Церкви про вихід УПЦ зі складу РПЦ;

накласти церковні покарання та/або виключити зі складу єпископату і кліру осіб, які брали безпосередню участь в анексії загарбаних українських земель, добровільно співпрацюють з російськими окупантами, освячують зброю, якою вбивають українців;

органу церковної влади, на який внутрішніми настановами УПЦ покладено обов’язок вираження її позиції з актуальних проблем сучасного суспільства та оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних та міжрелігійних відносин, оприлюднити офіційну позицію з приводу вчення патріарха Кирила, про змиття гріхів загарбникам, які загинуть в Україні, благословення ним війни проти України, а також дії органів церковної влади з анексії єпархій УПЦ.

"Видається, що такі дії могли б засвідчити про розрив безпосередніх зв’язків підпорядкування у відносинах між УПЦ та РПЦ, яка стала одним з інструментів війни, розв’язаної Росією проти України", - наголосили у ДЕСС.

Нагадаємо, цього місяця Київська обласна рада підтримала проект рішення щодо заборони діяльності УПЦ Московського патріархату на території області.

Тим часом УПЦ за рішенням предстоятеля митрополита Онуфрія звільнила з посади настоятеля храму Архистратига Михаїла у с. Волоському Дніпропетровського району Дніпропетровської області Андрія Пінчука і заборонила його у служінні. Пінчук відомий тим, що ініціював звернення до Собору предстоятелів стародавніх східних церков з тим, аби віддати російського патріарха Кирила під трибунал.