На війні загинув боєць із фрі-файту, екскомандир групи "Оріль" 93-ої бригади Юрій Саманюк

У боях поблизу села Мала Токмачка Запорізької області загинув загинув колишній командир окремої мобільної групи вогневого ураження "Оріль" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Юрій Саманюк ("Тринадцятий").

Про це повідомляє у фейсбуці Ворохтянська селищна рада (Івано-Франківська область).

"Сьогодні отримали офіційне підтвердження загибелі воїна з Ворохтянської громади. У боях за Україну віддав своє життя уродженець Ворохти, Юрій Саманюк. Це неоціненна втрата для всіх нас. Він брав участь в обороні Київщини, відбитті Харківщини, охороні міста Бахмут. Загинув 25 червня у боях поблизу села Мала Токмачка, Запорізька область. Командир взводу протитанкових керованих ракет роти вогневої підтримки в.ч. А7788. Був бійцем 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", позивний Тринадцятий", - йдеться у повідомленні.

36-річний Саманюк працював столяром, також волонтерив у таборах для дітей-сиріт і був одним з провідних спортсменів Всеукраїнської федерації фрі-файту.

Глиба. Він не був народжений для війни. Він був народжений для Карпат, дітей, музики, дружби, свого будинку, майстрування, найсмачнішої в світі фільтр-кави. Юра, це трагедія. Бахмут, підвал хати, 25 лютого pic.twitter.com/CMBS9Ughzb — Ірина Рибакова (@iryna_rybakova) June 25, 2023

За інформацією "Суспільного", Саманюк проходив строкову службу, а його шлях як бійця у війську розпочався у складі Української добровольчої армії. Згодом військовий вступив до окремої мобільної групи вогневого ураження "Коршун-team" 93 ОМБр "Холодний Яр", яку на той час очолював кавалер ордена Богдана Хмельницького Анатолій Кохан на псевдо "Оріль".

Після служби у 93 ОМБр "Холодний Яр" Саманюк став командиром взводу протитанкових керованих ракет роти вогневої підтримки однієї з військових частин.

Торік у грудні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження героя орденом "За мужність" III ступеня.

У загиблого залишилися батько, сестра, дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на війні загинув 29-річний спортсмен з Івано-Франківщини, кандидат у майстри спорту України з вільної боротьби, бронзовий призер чемпіонату України серед кадетів Роман Кава. До цього у Бахмуті поліг 23-річний дзюдоїст Віталій Паращук.