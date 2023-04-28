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У війні з Росією загинув дзюдоїст Віталій Паращук

За спортивну кар’єру герой виборов понад 100 медалей.

У війні з Росією загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Віталій Паращук
Фото: Пресслужба Верховної Ради

Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року. Він був єдиною дитиною у родині.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях”, - йдеться у повідомленні. 

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Віталій Паращук став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту. 

Всього за спортивну кар’єру він виборов понад 100 медалей.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. 

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