У війні з Росією загинув дзюдоїст Віталій Паращук

Двадцятитрьохрічний дзюдоїст Віталій Паращук загинув у Бахмуті 22 квітня 2023 року. Він був єдиною дитиною у родині.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“Хлопець був одним із найбільш обдарованих та успішних спортсменів в Україні, виборював перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях”, - йдеться у повідомленні.

Віталій Паращук став бронзовим призером чемпіонату України, здобувши звання кандидата у майстри спорту.

Всього за спортивну кар’єру він виборов понад 100 медалей.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда.