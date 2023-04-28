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Данські САУ Caesar прибули до України

Данія також організувала тренування наших бійців на цій техніці.

Данські САУ Caesar прибули до України
Фото: Олексій Резніков

До України прибули САУ Caesar, котрі передала Данія.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх ЗСУ через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому”,- написав Резніков.

Він додав, що Данія також організувала тренування наших бійців на цій техніці.

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Резніков наголосив, що українські артилеристи цінують маневреність і точність цих гаубиць. 

“Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк Caesar”, – зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що передані Данією САУ мають надійти до України у травні. 

Нагадаємо, Данія і Норвегія нададуть Україні 8 тис. артилерійських снарядів для САУ Caesar.

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