Данські САУ Caesar прибули до України

Данія також організувала тренування наших бійців на цій техніці.

До України прибули САУ Caesar, котрі передала Данія.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх ЗСУ через значну загрозу, яку російська агресія проти України становить для Європи в цілому”,- написав Резніков.

Він додав, що Данія також організувала тренування наших бійців на цій техніці.

Резніков наголосив, що українські артилеристи цінують маневреність і точність цих гаубиць.

“Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк Caesar”, – зазначив міністр.

CAESARs from 🇩🇰 are in 🇺🇦!

Thank you to @folketinget @Statsmin @denmarkdotdk and the Danish people.

Sincere gratitude to @Forsvarsmin & ministers @mfMorten @JakobElleman, @troelslundp for their personal support.

Also grateful to our French partners and to my colleague @SebLecornu… pic.twitter.com/cenkpI1x72 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 28, 2023

Раніше повідомлялось, що передані Данією САУ мають надійти до України у травні.

Нагадаємо, Данія і Норвегія нададуть Україні 8 тис. артилерійських снарядів для САУ Caesar.