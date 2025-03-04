Угорщина погрожує виключити згадки про Україну з рішень саміту ЄС

Речник угорського уряду Золтан Ковач у дописі в соціальній мережі X заявив, що міністерство закордонних справ підтримує ініціативу Віктора Орбана блокувати будь-які згадки про Україну у підсумковому документі саміту Європейського Союзу, що відбудеться 6 березня.

У Будапешті "бачать розділення між фракціями в ЄС, які підтримують мир та війну" і вважають, що "присумовий консенсус для ухвалення рішень про Україну лише поглибить ці протиріччя".

Також угорський уряд погрожує не підтримати продовження санкцій проти російських фізичних осіб через нібито "порушення Брюсселем двох з чотирьох гарантій для енергетичної безпеки Угорщини". Орбан та компанія вимагають роз'яснення від очільниці європейської дипломатії Каї Каллас.

У Будапешті розкритикували європейських лідерів, які "намагаються блокувати зусилля щодо домовленостей між США та Росією, які є єдиним дієвим шляхом до миру в Україні".