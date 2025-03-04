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На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні

Внаслідок детонації чоловік дістав вибухову травму та поранення ніг

На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Зміївці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

“62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка” поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг”, - йдеться у повідомленні. 

Потерпілий перебуває у лікарні, там йому надають всю необхідну меддопомогу.  

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В ОВА нагадали - якщо ви помітили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, одразу повідомте рятувальників або поліцію за номерами "101" чи "102".

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