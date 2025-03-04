На Херсонщині місцевий житель підірвався на російській міні

У Зміївці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“62-річний чоловік наступив на протипіхотну міну “пелюстка” поблизу свого дому. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму та поранення ніг”, - йдеться у повідомленні.
Потерпілий перебуває у лікарні, там йому надають всю необхідну меддопомогу.
В ОВА нагадали - якщо ви помітили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, одразу повідомте рятувальників або поліцію за номерами "101" чи "102".
- Російська армія скинула з безпілотника протипіхотні міни "пелюстка" на село Милове на Херсонщині.