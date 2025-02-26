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Росіяни скинули з дрона протипіхотні міни на село Милове Херсонської області

Жителів закликають не торкатися підозрілих предметів, які схожі на міну "пелюстка".

Росіяни скинули з дрона протипіхотні міни на село Милове Херсонської області
Міни типу "Пелюстка"
Фото: Вікіпедія

Російська армія скинула з безпілотника протипіхотні міни "пелюстка" на село Милове на Херсонщині.

Про це повідомляє начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

"У с. Милове, внаслідок скидів з дрону, виявлено розсип протипіхотних мін типу "Пелюсток". Це дуже небезпечно", — наголошує він.

Літвінов нагадує, що "пелюстки" — це маленькі міни, які легко приховати в траві або під листям. Вони можуть вибухнути при найменшому дотику.

Жителів закликають не торкатися підозрілих предметів, побачивши щось, що нагадує міну, відійти і повідомити про це правоохоронні органи.

  • Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області, зазначають в обласній військовій адміністрації. Невеликі вибухові пристрої "пелюстки", що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей. 
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