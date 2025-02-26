Росіяни скинули з дрона протипіхотні міни на село Милове Херсонської області

Російська армія скинула з безпілотника протипіхотні міни "пелюстка" на село Милове на Херсонщині.
Про це повідомляє начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.
"У с. Милове, внаслідок скидів з дрону, виявлено розсип протипіхотних мін типу "Пелюсток". Це дуже небезпечно", — наголошує він.
Літвінов нагадує, що "пелюстки" — це маленькі міни, які легко приховати в траві або під листям. Вони можуть вибухнути при найменшому дотику.
Жителів закликають не торкатися підозрілих предметів, побачивши щось, що нагадує міну, відійти і повідомити про це правоохоронні органи.
- Росіяни продовжують дистанційно мінувати населені пункти Херсонської області, зазначають в обласній військовій адміністрації. Невеликі вибухові пристрої "пелюстки", що маскуються під листя та сміття, становлять смертельну загрозу для дорослих та дітей.