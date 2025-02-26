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Від початку доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку

По всій лінії фронту вже відбулося 58 бойових зіткнень. 

Від початку доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку
Боєць Сил оборони України
Фото: Генштаб

Станом на 16:00 26 лютого кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 58. Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку. 

Про це повідомив Генштаб.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБи, і здійснювати наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з РФ. Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Тур’я, Старикове, Велика Писарівка, Студенок, Чернацьке. Під авіаударами були Глухів, Миколаївка, Семенівка, Машеве.

Дві штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Вовчанські Хутори.

Ворог три рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку, триває один бій.

На Лиманському напрямку агресор атакує в районі Колодязів.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру, ще одна атака триває.

На Торецькому напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших військ в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 22 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, п’ять боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне та Бурлацьке, ще одна атака триває досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводить дві штурмові дії в напрямку Чарівного, в той же час завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, противник намагається просунутись в районі П’ятихаток.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, п’ять - досі тривають. Крім того, ворог завдав 7 авіаційних ударів, скинув дев’ять КАБ та здійснив 193 артилерійських обстріли.

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