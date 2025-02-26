Російські окупанти організовують екскурсії для школярів з ТОТ на полігони з БпЛА

Росіяни продовжують політику мілітаризації місцевих дітей на ТОТ України та агітують підлітків для майбутнього вступу до армії РФ.

Про це інформує Центр нацспротиву.

У спротиві повідомляють, що росіяни організовували екскурсію старшокласників шкіл на один з полігонів на ТОТ, де тренуються оператори БпЛА. Дітей вчили керувати дронами й "водночас прославляли окупантів та агітували вступати до військових ВНЗ".

Відповідні екскурсії для підлітків організовують в примусовому порядку управління освіти. Присутність школярів — обов’язкова.

"Самі екскурсії відбувались під час навчань окупантів, тобто таким чином дітей наражали не безпеку, адже ворог ховав своїх солдатів за їх спинами," — додають у ЦНС.