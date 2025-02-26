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Професора Львівського університету імені Франка відсторони від роботи через звинувачення у домаганнях

Триває внутрішнє розслідування.

Професора Львівського університету імені Франка відсторони від роботи через звинувачення у домаганнях
Йосип Лось
Фото: “Твоє місто”

Професора Львівського національного університету імені Івана Франка, викладача факультету журналістики кафедри зарубіжної преси Йосипа Лося, відсторонили від роботи, поки триває внутрішнє розслідування. Про це повідомляє місцеве видання «Твоє місто» із посиланням на джерела.

25 лютого «Твоє місто» спілкувалося з в.о. декана факультету журналістики Мар'яном Лозинським, який заявляв, що не знав точно, про що йдеться, однак мав дослідити це питання, а університет «буде реагувати на цю «нестандартну і неприємну подію». 

Сьогодні, 26 лютого, видання також намагалося зв'язатися з в.о. декана, проте наразі відповіді не було.

25 лютого львівська журналістка Катерина Родак написала допис, в якому розповіла, що викладач Йосип Лось домагався її, коли вона там навчалася. На це відреагували й інші колишні студентки навчального закладу, стверджуючи про подібні ситуації. 

«Важко зараз реагувати на це, бо це одна сторона, а я не знаю, як на це відреагував професор Лось. Я вважаю, що завжди треба поводити себе коректно, у нас така атмосфера в університеті і її дотримуються всі, від студента до ректора. Будемо реагувати. Неприємно, скажем так. Для того, аби це питання з’ясувати принаймні тут, на факультеті, то потрібно залучити, поспілкуватися з тими працівниками, які в той час тут працювали, тобто адміністрацію. Приймати якусь одну сторону зараз я не збираюся, треба зі всім ознайомитися», – сказав у коментарі «Твоєму місту» в.о. декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський.

У коментарі виданню lviv.media професор Лось прокоментував звинувачення та назвав ситуацію «провокацією».

«Які домагання, ти що жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років?».

У відповідь на питання про те, чому колишні студентки могли заявити про домагання, він сказав, що вони «свині» і закликав не вірити цьому, бо це «великий гріх».

До слова, після допису Катерини Родак «Твоє місто» спілкувалося із ще однією студенткою, яка повідомила, що була в подібній ситуації з цим викладачем. Вона також сказала, що професор Йосип Лось словесно ображав студенток, казав, що дівчина «гарна, але тупа», тож «чоловіку стане з нею скучно через тиждень». 

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