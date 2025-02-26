Головне за ніч та ранок середи, 26 лютого: удари по Київщині, майже 100 боєзіткнень, вибухи на Кубані

Нічна повітряна атака, 98 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака дронів на Краснодарський край.

У ніч на 26 лютого російські окупанти атакували Київську область.

“Унаслідок ворожої атаки в Бучанському районі сталася пожежа двоповерхового приватного будинку. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків”, – повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

За оновленими даними Офісу генпрокурора, внаслідок ворожої атаки вбито двох людей,. Його тіло рятувальники виявили в приватному будинку, що загорівся внаслідок атаки повідомили.

У Бучі є поранені.

"За попередньою інформацією унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків, скління квартир у чотирьох багатоповерхових житлових будинках, два гаражних приміщення, три автомобілі знищено та 8 пошкоджено", – повідомили в ОВА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 російських атак.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, скинули 26 КАБ, здійснили 469 артилерійських обстрілів. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 російських окупантів, 19 танків. Росія вже втратила в Україні 870 700 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила 110 російських безпілотників із 177.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Більше інформації – в новині.

Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підтвердив припущення ЗМІ щодо того, що візит до Білого дому Президента України Володимира Зеленського очікується вже 28 лютого.

Глава американської держави сказав, що "чув, ніби він приїздить у п'ятницю - я не проти". Трамп також висловив бажання підписати з візаві угоду щодо українських надр, "якщо він захоче".

"Я розумію, що це велика угода, можливо, на трильйон доларів, бо йдеться про ресурси. Ми хочемо повернути свої гроші. Платники податків отримають їх назад", – додав республіканець.

Деталі – в новині.

Уночі атаки ударних безпілотників зазнали міста у російському Краснодарському краї. В аеропорту Сочі оголошували режим закритого неба.

Місцеві у мережі пишуть про близько 40 вибухів. Влада регіону стверджує, що БПЛА були знищені протиповітряною обороною, а внаслідок падіння уламків були пошкоджені приватні будинки та здійнялися пожежі, але нібито ніхто не постраждав.

Найгучніше було в Туапсе, де дрони цілили у морський порт. Там нинішню атаку назвали найбільш масованою за час війни. Чимало вибухів пролунали в Анапі.

Міжнародний олімпійський комітет чинить тиск на федерації зимових видів спорту, щоб ті дали можливість "нейтральним" росіянам та білорусам брати участь у кваліфікаційних змаганнях до Ігор 2026 року, які прийматимуть італійські Мілан та Кортіна.

Як пише "Трибуна", Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) отримали від МОК та його поки ще президента Томаса Баха чітку вказівку, що практику "нейтральних" спортсменів треба продовжити, бо нібито "є успішний досвід Ігор у Парижі".

Зимові види поки що демонстрували досить принципову позицію щодо відсторонення росіян.

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