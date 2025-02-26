Трампізм
Трампізм
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо війни в Україні, відкинувши європейські правки
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
"Шлях" та "Просування" до миру: відмінність між українською та американською резолюціями, ухваленими Генасамблеєю ООН
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Не нова, а вже чинна співпраця: в ЄС уточнили, про яку саме роботу з Україною стосовно корисних копалин йшлося (оновлено)
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Рейс зі США до Індії довелося супроводжувати винищувачам
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Макрон застеріг Трампа від капітуляції України і спростував його слова про "позику" українцям замість допомоги
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала трьох підозрюваних у роботі на ворога, що збирали дані про військові об'єкти

Вони "працювали" в трьох регіонах. 

СБУ затримала трьох підозрюваних у роботі на ворога, що збирали дані про військові об'єкти
Затримали трьох підозрюваних у роботі на ворога
Фото: СБУ

СБУ викрили агентурну групу ворожої спецслужби, яку підозрюють у корегуванні атак по локаціях Сил оборони в Київській, Харківській та Львівській областях. На замовлення ворога троє агентів шпигували за військовими аеродромами, командними пунктами і навчальними центрами, а також – заводах з ремонту техніки. 

Завербованими агентами виявилися троє безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах. Вони мешкали в різних регіонах, але мали спільного куратора – кадрового співробітника ФСБ по Чорноморському флоту Росії, повідомили в СБУ.

Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію
Фото: СБУ
Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію

Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію
Фото: СБУ
Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію

"Так, одного з агентів російський спецслужбіст «відрядив» до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ. Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки", – йдеться у повідомленні. 

Кожного з фігурантів затримали під час дорозвідки біля потенційних цілей. Їм уже оголосили підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies