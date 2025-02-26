СБУ затримала трьох підозрюваних у роботі на ворога, що збирали дані про військові об'єкти

СБУ викрили агентурну групу ворожої спецслужби, яку підозрюють у корегуванні атак по локаціях Сил оборони в Київській, Харківській та Львівській областях. На замовлення ворога троє агентів шпигували за військовими аеродромами, командними пунктами і навчальними центрами, а також – заводах з ремонту техніки.

Завербованими агентами виявилися троє безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах. Вони мешкали в різних регіонах, але мали спільного куратора – кадрового співробітника ФСБ по Чорноморському флоту Росії, повідомили в СБУ.

Фото: СБУ Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію

Фото: СБУ Затримали трьох підозрюваних у роботі на Росію

"Так, одного з агентів російський спецслужбіст «відрядив» до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин. Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ. Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті. Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки", – йдеться у повідомленні.

Кожного з фігурантів затримали під час дорозвідки біля потенційних цілей. Їм уже оголосили підозри за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.