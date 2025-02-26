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Міністерство єдності обіцяє дистанційне бронювання українців

Спершу бронь від мобілізації, потім повернення та робота в Україні.

Міністерство єдності обіцяє дистанційне бронювання українців
Олексій Чернишов
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Українці, що перебувають за кордоном, зможуть отримати бронювання від мобілізації дистанційно, перш ніж повернутися в Україну та працевлаштуватися.

Як пише "Економічна правда", такий механізм пообіцяв запровадити міністр національної єдності Олексій Чернишов

За його словами, отримати бронювання можна буде в Unity Hub - мережі спеціальних центрів для громадян за кордоном, про створення яких вже є домовленості з Іспанією та Німеччиною.

Міністр стверджує, що завдання полягає в тому, щоб людина, отримавши дистанційне бронювання, не могла після повернення "потрапити в ситуацію, де між кордоном і заводом її мобілізують". Підприємства оборонно-промислового комплексу, вакансії на яких будуть пропонувати українцям в хабах, можуть забронювати 100% своїх співробітників.  

 

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