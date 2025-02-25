Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини дронами і поранили двох жителів

Російська армія атакувала Куп'янщину дронами.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Так, 25 лютого російський FPV-дрон вдарив по селу Кутьківка Куп'янського району. Тут отримав поранення чоловік. Також у населеному пункті пошкоджені приватні будинки.
Напередодні FPV-дрон атакував село Петро-Іванівка цього ж району. Постраждала жителька. Теж пошкоджений приватний будинок.
- 25 лютого окупанти застосували БпЛА, щоб атакувати цивільне авто. В результаті обстрілу одна людина загинула. Ще одна опинилася у лікарні.