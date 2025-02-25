Росіяни обстріляли Куп’янський район Харківщини дронами і поранили двох жителів

Російська армія атакувала Куп'янщину дронами.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Так, 25 лютого російський FPV-дрон вдарив по селу Кутьківка Куп'янського району. Тут отримав поранення чоловік. Також у населеному пункті пошкоджені приватні будинки.

Напередодні FPV-дрон атакував село Петро-Іванівка цього ж району. Постраждала жителька. Теж пошкоджений приватний будинок.