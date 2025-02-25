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Глава Мінцифри: українські ракети вже виробляють 19 компаній

Йдеться як про маленькі ракети для дронів, так і про балістичні та крилаті ракети.

Глава Мінцифри: українські ракети вже виробляють 19 компаній
Михайло Федоров
Фото: надано пресслужбою

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 19 компаній уже виробляють українські ракети. 

Йдеться як про маленькі ракети для дронів, так і про балістичні та крилаті ракети. 

Міністр зазначив, що торік кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 видав перші гранти для розвитку напряму.

“Наступний крок – ще більше грантів, розробка авіаційних і переносних зенітних ракет. Вони нещадно вражатимуть ворожі об’єкти, поки недосяжні для дронів, та захищатимуть наше небо”, – зазначив Федоров.

  • Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується. "Паляниця" (українська ракета-дрон, – ред.) – летить. "Пекло" – летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання [...] Всі три речі летять. Балістика – готується", – сказав Зеленський.
  • У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.
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