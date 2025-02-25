Глава Мінцифри: українські ракети вже виробляють 19 компаній

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 19 компаній уже виробляють українські ракети.
Йдеться як про маленькі ракети для дронів, так і про балістичні та крилаті ракети.
Міністр зазначив, що торік кластер для розвитку військових технологій в Україні Brave1 видав перші гранти для розвитку напряму.
“Наступний крок – ще більше грантів, розробка авіаційних і переносних зенітних ракет. Вони нещадно вражатимуть ворожі об’єкти, поки недосяжні для дронів, та захищатимуть наше небо”, – зазначив Федоров.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується. "Паляниця" (українська ракета-дрон, – ред.) – летить. "Пекло" – летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання [...] Всі три речі летять. Балістика – готується", – сказав Зеленський.
- У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.