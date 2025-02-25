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Світовий банк: потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 млрд доларів

Нові дані перевищують попередню оцінку на 38 млрд доларів.

Світовий банк: потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 млрд доларів
Ілюстративне фото
Фото: Telegram / Zelenskiy

Потреби на відновлення України протягом наступного десятиліття мають скласти 524 млрд доларів. 

Це демонструє новий звіт Світового банку про оцінку збитків і потреб (RDNA4), що виникли внаслідок широкомасштабного російського вторгнення, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

Нові дані перевищують попередню оцінку на 38 млрд доларів. Такі величезні цифри означають, що відновлення має стати проєктом глобального масштабу.

Держава вже визначила основні принципи відбудови. Це принцип build back better. Принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

Але головний принцип – відбудова має відбуватися вже зараз. Від цього залежить якість життя мільйонів людей, перспективи повернення українців з-за кордону, створення точок зростання, що рухатимуть нашу економіку вперед.

 

“Вдячний Світовому банку за розуміння нагальності проєктів відновлення. Зокрема, звіт вже зараз визначає 348 пріоритетних проєктів на загальну суму 17 млрд доларів. З них на 127 проєктів ми вже частково або повністю маємо фінансування на 7 млрд доларів”, – повідомив прем’єр.

Ці дані будуть базою для планування відновлення на найближчий період часу.

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