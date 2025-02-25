Головне за ніч та ранок вівторка, 25 лютого: майже 100 боєзіткнень, атака на Суми, зустріч Трампа і Макрона

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 98 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 солдатів. Від початку вторгнення РФ захисники ліквідували близько 869 530 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Виконувач обов'язків міського голови Сум, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар на своїй сторінці у Telegram повідомив про влучання російського безпілотника поблизу житлової забудови.

Унаслідок атаки у багатьох квартирах багатоповерхового будинку вибило вікна. Також була інформація про одного постраждалого, якому медики надають допомогу. Згодом повідомили про двох постраждалих.

На місці обстрілу організовано штаб для ліквідації наслідків.

Євросоюз запропонував Україні власну угоду про "критичні матеріали". Пропозицію привіз єврокомісар з індустріальної стратегії Стефан Сежурне, пише Politico. Він у коментарі журналістам сказав, що в драфті пропозиції йдеться про 21 матеріал, який має Україна і якого потребує Європа.

Пропозиція про корисні копалини від Брюсселя надійшла на фінальному етапі домовленостей між Києвом і Вашингтоном. Раніше Україна відкинула підписання пропозиції американців через відсутність гарантій безпек та невигідні для себе умови.

"21 з 30 критичних матеріалів, які потрібні Європи, може забезпечувати Україна у взаємовигідному партнерстві", – сказав Сежурне, який приїхав до Києва в складі делегації Єврокомісії до третьої річниці повномасштабної війни.

Більше інформації – в новині.

Президент Франції Еммануель Макрон застеріг американського колегу Дональда Трампа від капітуляції України. Під час зустрічі в Білому домі 24 лютого французький лідер сказав, що вони з Трампом зробили "значні кроки вперед" під час дискусії, пише The Guardian.

Він підкреслено назвав Росію агресоркою в Україні та наголосив, що мир не повинен означати українську капітуляцію. Макрон наголосив на необхідності гарантій безпеки.

Докладніше – в новині.

Рада безпеки ООН погодила текст запропонованої Сполученими Штатами резолюції до третьої річниці повномасштабної війни, в якому Росію не названо агресором, не вжито слово "війна" та не уточнено характеристики миру, до досягнення якого закликають автори.

Резолюція, на відміну від версії, проголосованої під час засідання Генеральної асамблеї ООН, не враховує правки від європейських держав, які містили слово "вторгнення", додавали пункт про підтримку територіальної цілісності України та описували бажаний мир як справедливий.

Вона складається усього з одного речення: "Генеральна Асамблея, висловлюючи скорботу з приводу трагічної загибелі людей під час російсько-українського конфлікту, підтверджуючи, що головною метою Організації Об'єднаних Націй, як зазначено у Статуті ООН, є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання диспутів, закликає до швидкого припинення конфлікту та подальшого досягнення тривалого миру між Україною та Росією".

Подробиці – в новині.

У Парижі на знак підтримки України Ейфелева вежа ввечері 24 лютого засяяла синьо-жовтими кольорами.

Як пише "Укрінформ", на церемонії увімкнення спеціальної ілюмінації були присутні депутати французького парламенту, дипломати та представники української громади. Так само в кольорах українського прапора підсвітили будівлі французького міністерства Європи та закордонних справ, Раду Європи у Страсбурзі та мерії багатьох інших міст.

У Берліні українськими національними кольорами прикрасили Брандербурзькі ворота. Під час увімкнення підсвітки на площі поблизу пам'ятки відбувався масштабний мітинг на підтримку України за участі наших співгромадян та небайдужих німців.

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