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​Російська армія за добу втратила 1300 солдатів

Від початку вторгнення РФ захисники ліквідували близько 869 530 окупантів. 

​Російська армія за добу втратила 1300 солдатів
Боєць 128 ОГШБр
Фото: 128 ОГШБр

Упродовж доби Сили оборони знищили 1300 російських солдатів, 5 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 869 530 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 10182 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21168 (+11) од,
  • артилерійських систем – 23652 (+26) од,
  • РСЗВ – 1299 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122),
  • крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3759 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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