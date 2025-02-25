​Російська армія за добу втратила 1300 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1300 російських солдатів, 5 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 869 530 (+1300) осіб,
- танків ‒ 10182 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21168 (+11) од,
- артилерійських систем – 23652 (+26) од,
- РСЗВ – 1299 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1083 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 26767 (+122),
- крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 38582 (+138) од,
- спеціальна техніка ‒ 3759 (+2).
Дані уточнюються.