ЗМІ: Мерц хоче витратити на оборону 200 мільярдів євро

За інформацією агенції Bloomberg, тріумфатор парламентських виборів у Німеччині Фрідріх Мерц планує збільшити оборонний фонд країни до 200 мільярдів євро.

Лідер Християнсько-демократичного союзу терміново обговорює цю ініціативу з представниками Соціал-демократичної партії, яка у новому скликанні Бундестагу відчутно втрачає позиції. Ідея майбутнього канцлера полягає в тому, щоб встигнути проголосувати ще до завершення повноважень нинішнього парламенту.

Для реалізації планів Мерца потрібно або створити новий оборонний фонд, який фінансуватиме переобладнання німецької армії та допомогу Україні, або ж розширити вже погоджену статтю бюджету, згідно з якою на військові потреби закладено 100 мільярдів євро, подолавши мораторій на державні запозичення.

Обидва сценарії потребують більшості у 2/3 голосів – надто складне завдання в новому Бундестазі, де ультраправі та радикальні ліві матимуть солідне представництво.

Поспіх Мерца пов'язаний не лише зі зміною влади, але й із заявами Дональда Трампа, який намагається якомога швидше змусити Україну та Європу погодитися на "мирну угоду" з росіянами.