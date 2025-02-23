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На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США

“Альтернатива для Німеччини” посіла друге місце.

На виборах в Німеччині перемагає ХДС, його лідер заявив, що головна мета — досягти незалежності від США
Лідер ХДС Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Правоцентристська блок ХДС/ХСС переміг на федеральних виборах у Німеччині, отримавши за даними екзит-полів близько 29% голосів.

Ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” посіла друге місце з найвищою часткою голосів за всю свою історію — близько 20%. 

На третьому місці Соціал-демократична партія — 14,5% голосів. На четвертому “Зелені” — 12%, далі: “Ліві” — 8,6%, “Альянс Сари Вагенкнехт” — 5%. На межі подолання прохідного бар’єру балансує партія “Вільних демократів” — 4,6%.

Лідер ХДС Фрідріх Мерц, ймовірний наступний канцлер Німеччини, заявив в ефірі німецького телебачення, що головною метою для нього буде “досягнення незалежності від США”, оскільки останні заяви Дональда Трампа свідчать про те, що нинішня адміністрація США “значною мірою байдужа” до долі Європи.

“Я не маю жодних ілюзій щодо цього”, — сказав Мерц. 

Лідер ХДС також підкреслив, що формування європейської єдності є його ключовим пріоритетом.

У свою чергу лідер партії “Зелених” Роберт Габек закликав своїх політичних суперників домовитися про військову підтримку України та збільшення витрат на оборону ще до підтвердження інших деталей коаліційної угоди. Він заявив, що адміністрація Дональда Трампа зраджує Україну, яка швидко потреує додаткового фінансування з боку Європи.

Нагадаємо, Олаф Шольц визнав свою поразку на виборах і привітав Мерца з перемогою.

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