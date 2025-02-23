Європейська Рада 6 березня збереться на спеціальне засідання

"Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки".

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта скликає спеціальне засідання 6 березня.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС: зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України", - написав Кошта.

Він запевнив що працюватиме з Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб підготувати прийняття рішень 6 березня.